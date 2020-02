Thijssen verlaat Alliander voor voorzitterschap werkgeversorganisatie VNO-NCW

Blijft eerste lesbische stel in ‘Married at First Sight’ bij elkaar? ‘Ik ging er vol voor’

18:21 ARNHEM - De naam van haar echtgenote wist de Arnhemse Ingeborg Stam pas enkele minuten voor ze de trouwzaal inliep. Verleden week was te zien hoe de Arnhemse trouwde met een wildvreemde in het tv-programma Married at First Sight. Een noviteit: ze vormt samen met haar Chantal het eerste lesbische echtpaar in het programma.