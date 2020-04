Thuisonderwijs in Arnhem: ‘Achteruitgang leerlingen is niet te voorkomen’

Jelle Egging van de Arabesk ziet zijn leerlingen elke dag via Microsoft Teams. Leerlingen komen samen met hun docent in een videogesprek. ‘Hoe was jullie weekeinde? Wie heeft er nog vragen over het huiswerk van gisteren? En dan gaan we nu beginnen aan het dictee!’ Het is net echt. Andere schoolopdrachten maken de kinderen allemaal via digitale werkboeken.