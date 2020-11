Thuiswerken? Dat doet lang niet iedereen: ‘Totaal onverantwoordelijk gedrag’

Zieke werknemers op de werkvloer. Onvoldoende afstand tussen personeel. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontving afgelopen jaar meer dan tweeduizend van dit soort klachten over bedrijven die de coronaregels aan hun laars lappen, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Ook kreeg de voormalige arbeidsinspectie 336 meldingen over firma’s waar medewerkers niet mogen thuiswerken, terwijl dat wel zou kunnen met hun werkzaamheden. Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW, verwacht dat het werk van zijn organisatie ook volgend jaar nog sterk wordt bepaald door de coronacrisis.

Doetinchem: ‘onverantwoordelijk gedrag’ bij sommige firma’s

Bij de hoofdingang van het Hanzepand in Doetinchem, waar de kantoren van diverse bedrijven bij elkaar zitten, valt woensdag aan het eind van de ochtend weinig activiteit te bespeuren.



,,Maar dan moet je eens aan de achterkant kijken’’, zegt Floyd Bloemsteeg van sofewarebedrijf estos Benelux BV, terwijl hij een korte pauze houdt met een collega. Aan de achterzijde is even later te zien dat het grote parkeerterrein van het Hanzepand voor ongeveer de helft is bezet.