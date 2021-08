‘Ti-ta-takkeweer’ troef bij de Simac Ladies Tour: ‘Ik zie even niet wie de kop heeft, er zit water in mijn bril’

Politie grendelt Arnhem af voor supporters Anderlecht

27 augustus ARNHEM - De politie heeft Arnhem donderdag op tal van plaatsen ‘afgegrendeld’ om te voorkomen dat supporters van Brusselse voetbalclub RSC Anderlecht de Gelderse hoofdstad zouden bereiken. De ME is ingezet om de omgeving van Hotel De Bilderberg in Oosterbeek uit te kammen op supporters van Anderlecht maar uiteindelijk niemand gevonden. Ook in Wolfheze is tevergeefs gezocht.