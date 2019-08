Tiende neushoornbaby ‘Royal Burgers’ Zoo’ haalt nieuwsuitzending CNN

Video ASM Festival in Arnhem stevent voor de tweede keer af op volle bak

6:56 ARNHEM - Het ASM Festival, zaterdag 31 augustus op het Stadsblokken-terrein in Arnhem-Zuid, stevent opnieuw af op een uitverkocht huis. Net als bij de eerste editie van het evenement, in 2018. Verschil is alleen dat er dit jaar geen 10.000 tickets beschikbaar zijn voor het muziekfeest, maar 12.500. ,,We zijn bezig de laatste 800 kaarten te verkopen”, zegt Magchiel Koekkoek van organisator BOD Events.