Tienduizenden huishoudens in regio kampen met energiearmoede, Geitenkamp spant de kroon: ‘Huur, gas, verzekeringen. En dan moet ik nog eten ook’

Mensen in energiearmoede hebben een laag inkomen en óf hoge energiekosten óf een woning die veel stroom en gas verbruikt. Het valt allemaal op te maken uit een recent verschenen rapport van onderzoeksinstituut TNO en cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



De 87-jarige Servaas Knubben leeft als alleenstaand gepensioneerde in een woning uit 1931 op de Geitenkamp, waarvan de voordeur volgens hem flink tocht. Hij moet rondkomen van een uitkering en ziet nu al op tegen de jaarlijkse eindafrekening van zijn energiemaatschappij. ,,De ene keer is het 500 euro, de andere keer 300 euro”, zegt hij. ,,Het is hier zo geweldig geregeld dat je geen geld overhoudt.”



Waar bij het gemiddelde huishouden 5 procent van het inkomen naar energiekosten gaat, bedraagt dat getal 13 tot 20 procent voor mensen in energiearmoede. Het complexe probleem blijkt vooral buiten de Randstad voor te komen. Volgens onderzoeker Peter Mulder van TNO heeft dat te maken met een combinatie van relatief veel lage inkomens en huizen van mindere energiekwaliteit in landsdelen als het oosten en zuidoosten. Ook Malburgen-Oost en de Geitenkamp worden daardoor gekenmerkt.