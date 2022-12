Tiental mensen loopt mee in stille tocht voor Angelique, die omkwam bij Arnhemse flatbrand

ARNHEM - Zo’n tiental mensen lopen zaterdagmiddag mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan Angelique Vos. De Arnhemse kwam vrijdagochtend 2 december in alle vroegte om het leven bij een brand in de flat aan de Millweg in de wijk De Laar-West, waar ze woonde.