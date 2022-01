Tientallen auto’s vernield in Arnhem: kosten voor kapotte spiegel kunnen in honderden euro’s lopen (en zo zit dat met de verzekering)

Wat is er precies gebeurd?

Zowel op kerstavond als afgelopen zaterdag zijn tientallen auto’s, en ook scooters, vernield in Arnhem. Om precies te zijn ging het de eerste keer om 31 auto’s waarvan vooral de spiegels kapot gingen tussen het station en de Sonsbeeksingel, laat een woordvoerder van de politie weten. Bij de laatste slooppartij aan de Sonsbeeksingel in Arnhem-Noord en de Veerpolderstraat in Arnhem-Zuid moesten zeker vijftien voertuigen het ontgelden. Hoeveel de totale schade bedraagt, kan de politie niet zeggen.



Navraag bij Rudy Kersten van Autosnelservice Arnhem leert dat de reparatie van een vernielde autospiegel een duur grapje kan zijn. Van een prijs van zo’n 60 euro voor een exemplaar van een ‘Peugeootje 107’ tot 400 of zelfs 500 euro bij een duurdere bak.



,,Bij zo’n duurdere zitten de kleuren van de auto in de spiegel”, legt Kersten uit. ,,Die moet worden gespoten, daar moet verf voor worden aangemaakt en dan moet de spiegel er nog op. Sommigen hebben er één met elektronica erin. Dan klapt-ie uit zichzelf naar binnen en buiten.”