Tientallen boetes bij offensief politie in Arnhem: ‘Dit moet de golf aan drugs, dealers en hufters breken’

In het Spijkerkwartier en de Steenstraat gaat het om de bestrijding van dealen, drugsgebruik, mishandeling op straat, diefstallen en hufterig gedrag in het verkeer. Op de Geitenkamp om jongeren- en vuurwerkoverlast. In De Laar om overlastgevende jongeren.



In het Spijkerkwartier werden 51 boetes uitgedeeld voor verkeersovertredingen, de politie nam drie messen in beslag en een keer inbrekerswerktuig. Twee anderen kregen een boete: een voor het verstoren van de openbare orde en een man moest een openstaande boete van 700 euro afrekenen.



‘We moeten er vroeg bij zijn, want criminaliteit gaat van kwaad tot erger, het is de kunst dat vóór te zijn.’

Quote Beroerd voor wie is opgepakt, maar een geschenk voor buurtgeno­ten met foute plannen. Ahmed Marcouch, burgemeester Arnhem

‘Arnhemmers zijn het zat’

Vanwege vele meldingen van vuurwerkoverlast in Geitenkamp controleerde de politie gisteren met meerdere eenheden in de wijk. Agenten controleerden 50 mensen. Eentje werd er aangehouden voor belediging en een groep werd gemaand om het gebied te verlaten vanwege het verstoren van de openbare orde.



Ook waren er andere aanhoudingen en werd vuurwerk in beslag genomen. Burgemeester Ahmed Marcouch: ,,Beroerd voor wie is opgepakt, maar een geschenk voor buurtgenoten met foute plannen.’’



In De Laar ontvingen dertien personen een boete. Ook is een scooter in beslag genomen. Marcouch: ,,De Arnhemmers in De Laar zijn de overlast zat. De hufters gaan tegen de lamp lopen.’’

‘Willen dat ouders kinderen normaal kunnen opvoeden’

Marcouch zegt dat er sprake is van een breder offensief. Burgemeester Ahmed Marcouch over het Arnhemse offensief in de stad: ,,We willen dat de bewoners hun kinderen normaal kunnen opvoeden, zonder de trekkracht van het foute geld.’’



De recente acties in de Arnhemse wijken horen bij het Arnhemse offensief tegen hufterigheid en ondermijnende misdaad en criminaliteit. Eerder sloot burgemeester Marcouch al meerdere panden in de Steenstraat vanwege een schietpartij en een hennepkwekerij.