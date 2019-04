Tientallen boetes voor oude diesels in milieuzone Arnhem

Arnhem lonkt naar Duitse cruisetoe­rist en wil schepen verleiden tot tussenstop

19:23 ARNHEM - Cruiseschepen uit Duisburg gaan als het aan Arnhem ligt in de toekomst een tussenstop maken in de Gelderse hoofdstad. De Duitse toeristen moeten in Arnhem gaan winkelen en deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde excursies naar bijvoorbeeld Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum, hoopt het gemeentebestuur.