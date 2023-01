Tientallen demonstranten verzamelen zich bij provinciehuis in Arnhem: ‘Onze regering liegt tegen ons’

Voetbal Arnhem e.o. Heuglijk nieuws voor vv Dieren na gelijkspel: clubtopsco­rer Gianluca van der Wulp blijft

DIEREN/OOSTERBEEK - VV Dieren heeft zaterdag bij de competitiehervatting in de tweede klasse C een punt overgehouden aan het bezoek aan Lunteren: 1-1. OVC'85 belandde dieper in de zorgen door een 3-1 nederlaag bij concurrent ASC Nieuwland.

21 januari