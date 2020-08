Tientallen mensen in stille tocht voor met geweld omgebrachte Naomi

Ex-prof Vincent Zuiderwijk (42) debuteert bij Wodanseck

27 augustus ,,Ik ben blij met zijn komst’', zegt Pascal Gertsen, trainer van de kleine voetbalclub uit Wolfheze. ,,Vincent is een paar weken geleden meegekomen met onze spits Thom van Dijk om een keertje mee te mogen trainen. Dat is goed bevallen. Hij was al jaren geleden gestopt, maar wil nu zijn plezier weer terugvinden in het voetbal. Hij wilde niet in een vriendenteam gaan spelen, maar wel voor ons. Dat is mooi. Tegen Edesche Boys is hij na rust ingevallen, dat ging goed. Hij is zeker een aanwinst voor Wodanseck.”