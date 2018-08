Tientallen patiënten langer in Rijnstate omdat er geen plek in verpleeghuis is

ARNHEM - Tientallen patiënten die op dit ogenblik in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem liggen, horen daar gezien hun ziektebeeld niet thuis. Omdat er geen plek in een verpleeghuis in de regio beschikbaar is of omdat de thuiszorg onvoldoende personeel kan leveren, blijven de mensen langer dan nodig is opgenomen.

Volgens Elke Dominicus, hoofd Transferbureau in Rijnstate, gebeurt het steeds vaker dat met name kwetsbare ouderen die medisch gezien uitbehandeld zijn, niet kunnen worden ontslagen. Zij schat in dat op dit moment dertig tot veertig bedden worden bezet door mensen die niet meer in een ziekenhuisbed behoren te liggen.

,,En dit aantal neemt nog steeds toe. De verpleeghuizen liggen vol. Tijdens een griepperiode kan het voorkomen dat vijftig tot zeventig mensen in een verkeerd bed liggen", zegt ze.

Lang wachten

Volgens medisch-directeur Desiree Creemers van Rijnstate zijn de gevolgen voelbaar in het hele ziekenhuis. ,,Mensen die voor bijvoorbeeld een nieuwe heup op een wachtlijst staan, moeten nog langer wachten. We moeten operaties afzeggen. Dat gebeurt ook steeds vaker. Daardoor worden de wachtlijsten en wachttijden nog langer. Dat is bijzonder vervelend."

Het Transferbureau van Dominicus probeert een plek in een verpleeghuis te vinden voor alle patiënten die ontslagen worden en nog een vorm van zorg nodig hebben. Of ze probeert afspraken te maken met een thuiszorgorganisatie. Op jaarbasis gebeurt dat 8.000 tot 9.000 keer.

Veertig

,,Veertig aanvragen op een dag komt voor", zegt ze. Doorgaans heeft het bureau dan twee dagen de tijd een oplossing te bedenken. ,,Helemaal lastig is het als een patiënt afhankelijk is van medische handelingen die slechts door een enkel verpleeghuis of thuiszorgbureau kan worden uitgevoerd", zegt Dominicus. ,,Die patiënten blijven langer in het ziekenhuis liggen. We kunnen ze moeilijk de straat opsturen als er geen passende en verantwoorde zorg achter de hand is."

Zomer