Tientallen Twente-fans werden geweigerd in Gelredome

,,Gezien het belang van Twente ging het hier om een risicowedstrijd. Supporters van de tegenpartij mogen dan alleen in het uitvak plaatsnemen en dienen met georganiseerd vervoer te komen. In het geval van deze fans is dat niet gebeurd. Zij hebben kaarten gekocht voor vakken met Vitesse-supporters en zijn ook nog eens op eigen houtje naar Arnhem gekomen. Van financiële compensatie kan geen sprake zijn. De betrokken fans hebben willens en weten dit risico genomen.’’

Twente-sjaaltje

Volgens Nelissen is het weigeren van de ‘illegale’ Twentse supporters zonder al te grote problemen verlopen. ,,De meesten hielden wel rekening met het feit dat ze tegen de lamp zouden lopen. Hoe we ze hebben herkend? Sommigen waren zo naïef om met een Twente-sjaaltje rond te lopen. Anderen hebben we via hun clubkaart of ID-kaart als Twente-fan kunnen identificeren.’’