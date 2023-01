Tijd dringt in hoofdpijndossier Vitesse: club zit in blessuretijd in ruzie met vastgoedbaron

Mascha Halberstad, Arash Fakhim en Collectief Koppig in de race voor voor Cultuur­prijs Arnhem

ARNHEM - Regisseur Mascha Halberstad, kunstenaar Arash Fakim of Collectief Koppig. Een van die drie sleept vrijdag 27 januari de Cultuurprijs Arnhem in de wacht. Aan de onderscheiding van de gemeente Arnhem, die wordt uitgereikt tijdens de Uitnacht Arnhem, is een geldbedrag gekoppeld van 5.000 euro.

13:06