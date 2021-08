Tijdelijk parkeerverbod op Rijnkade in Arnhem verlengd; maatregel wordt wellicht definitief

Vergunning­hou­ders Rijnkade overvallen door tijdelijk parkeerver­bod

23 juni ARNHEM - Houders van een parkeervergunning voor de Rijnkade in Arnhem voelen zich overvallen door het besluit van de gemeente om er een tijdelijk parkeerverbod af te kondigen in de hoop daarmee de overlast op de kade te beteugelen. ,,We moeten nu soms veertig minuten rondrijden voordat we een plekje hebben.”