Tim worstelt met gebruik antidepressiva • Eric moest belangrijke keuzes maken over treinongeluk • Proosten op Veur-Lent

Na 78 jaar alsnog gedenk­steen voor Britse soldaten die net na de bevrijding sneuvelden: ‘Ongeloof­lijk tragisch’

Precies 78 jaar nadat zij in De Steeg de dood vonden, krijgen de Britse soldaten Donald Chisholm en William McLaren een herdenkingsplaquette. ,,Het is ongelooflijk tragisch wat deze mannen is overkomen.”