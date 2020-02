TK Maxx lanceert ‘binnenlopen zonder shopmissie’ in Arnhem bij opening in voormalig warenhuis van V&D

Hoe soldaat Sebastiaan op een yogamatje belandde: ‘Dit kon ik echt niet in het begin’

2 februari ARNHEM - Evelien en Sebastiaan Nederhoed, docenten in ‘yogability’ als variant op yoga bij NoGravity CrossFit in Arnhem, hebben ruim 190 oefeningen in 'functional yoga’ in kaart gebracht in een boek.