Toch geen lokaal afsteekverbod vuurwerk in Arnhem

Een voorstel om de regels in de stad zodanig te wijzigen dat dit bij de komende overgang van oud naar nieuw al niet meer mogelijk is, is woensdagavond door een nipte meerderheid in de gemeenteraad weggestemd. Vorig jaar drongen verschillende partijen, waaronder GroenLinks en CDA, nog juist aan op zo'n verbod.

Bij afwezigheid van één van de raadsleden van D66 gaf nu de stem van Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij (AOP) de doorslag: met hem erbij was er een meerderheid die er voor koos om niet vooruit te lopen op landelijke regelgeving die in aantocht is.

Handhaven moeilijk

Die keuze is onder meer gemaakt in de wetenschap dat een verbod op het afsteken moeilijk is te handhaven. Verder hebben zich in de discussie over een lokaal verbod lokale vuurwerkhandelaren gemeld, die aangeven er onevenredige schade door te lijden.

Die schade zit hem onder meer in vuurwerkvoorraden die bij een afsteekverbod onverkoopbaar zouden kunnen worden en in investeringen in opslagbunkers die dan niet meer terugverdiend kunnen worden. Ondernemers gaven eerder ook aan dat ze claims bij de gemeente niet konden uitsluiten.

Knipperlicht-gedoe

De raad heeft eerder al uren gediscussieerd over de voors en tegens van een lokaal verbod. Woensdagavond werd dat nog eens dunnetjes overgedaan, wat CDA-fractievoorzitter Klaartje van Dillen er toe bracht om van 'knipperlicht-gedoe’ te spreken.

Het voorlopige eind van het liedje is dat ook Arnhem nu wacht op hoe de landelijke politiek verder wil met de verkoop en het afsteken van siervuurwerk rond de jaarwisseling. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn al verboden.