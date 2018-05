Toen Arnhem nog 'Cannes aan de Rijn' werd genoemd

Rijnstate komt met kliniek van de toekomst: meer zorg buiten dan binnen het ziekenhuis

6:45 ARNHEM - Rijnstate in Arnhem wil de komende jaren de gezondheidstoestand van patiënten meer buiten dan binnen de muren van het ziekenhuis bewaken. Zodra de zorg in het ziekenhuis niet perse nodig kiest Rijnstate ervoor dit in toenemende mate op afstand doen. Daartoe gaat het ziekenhuis samen met het bedrijf Philips de kliniek van de toekomst op poten zetten.