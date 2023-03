Toen in Arnhem: het hertenkamp in park Sonsbeek [FOTO’S]

indebuurt.nlHet hertenkamp is al ruim 120 jaar een vertrouwd plekje in park Sonsbeek in Arnhem. Zelfs zo vertrouwd, dat stadsgenoten er behoorlijk van schrokken toen bekend werd dat het misschien verdwijnt . Daarom deze foto’s van weleer, omdat Arnhemmers het dierenverblijf zo’n warm hart toedragen.

Opgelucht ademhalen

Het plan om het hertenkamp te vervangen voor een ligweide lijkt inmiddels van de baan. Arnhemmers startten een petitie tegen de nieuwe plannen en de gemeenteraad staat achter de bewoners die deze ondertekenden. Pfieuw! Opgelucht adem halen.

Volledig scherm Foto: Gemeentearchief Arnhem. Bron: Gelders Archief

Vredig sfeertje

Nu je weer rustig kan ademen, even terug naar toen. Dit vredige tafereeltje werd vastgelegd in 1956 en is waarschijnlijk nog wel even in park Sonsbeek te zien.

Honden lopen los

Op deze foto uit 1972 speelt een man naast het hertenkamp met zijn hond. De viervoeters mogen nu niet meer op alle plekken loslopen in het Sonsbeekpark. Waar jouw hond wel en niet mag loslopen in Arnhem lees je hier.

Volledig scherm Foto: Gemeentearchief Arnhem. Bron: Gelders Archief

Gezelligheid

Zo gezellig als Arnhemmers het hertenkamp nog altijd vinden, zo gemoedelijk was het vroeger ook. Dat is wel te zien op onderstaande foto uit 1977.

Volledig scherm Foto: Gemeentearchief Arnhem. Bron: Gelders Archief

Ander hekwerk

Er lijkt niet zoveel veranderd aan het dierenverblijf achter de Witte Villa, maar wie goed kijkt ziet tóch verschillen tussen vroeger en nu. Zoals het hekwerk, te zien op deze foto uit 1985.

Volledig scherm Foto: Gemeentearchief Arnhem. Bron: Gelders Archief

Bankjes bij het hertenkamp

De hekken zijn tegenwoordig anders, maar de bankjes zijn nog altijd zoals ze een veertig geleden waren. Dat is te zien op onderstaande foto uit 1985.

Volledig scherm Foto: Gemeentearchief Arnhem. Bron: Gelders Archief

De wegwijzers

Wat ook nog hetzelfde is, is de bewegwijzering in het Sonsbeekpark. Op dit bordje is te zien waar je naartoe moet als je richting hertenkamp wilt.

Volledig scherm Foto: Gemeentearchief Arnhem. Bron: Gelders Archief

Herten in de sneeuw

En natuurlijk, zoals ook nu het geval is, lopen er herten in de wei. Op deze foto genomen rond 1980 – 1985 wandelen de dieren door de sneeuw. Dat is nu niet meer zo vanzelfsprekend.

Volledig scherm Foto: Gemeentearchief Arnhem. Bron: Gelders Archief

Van bovenaf

Een luchtfoto genomen boven Arnhem. Weet jij het hertenkamp te spotten?

Volledig scherm Foto: Henri ter Hall. Bron: Gelders Archief

Herfstig plaatje

Gewoon omdat het kan, nog een herfstig plaatje toe. Heb jij ook mooie foto’s van het hertenkamp in Arnhem? Deel ze met ons! Dat mag door een bericht te sturen op Facebook, of door te mailen naar arnhem@indebuurt.nl. Vinden we leuk!

Volledig scherm Foto: Gemeentearchief Arnhem. Bron: Gelders Archief

