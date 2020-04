Toerismebureau: ‘Gelderland kan zich opmaken voor drukke zomer’

Camper Willem in Arnhem uitgebrand: ‘Je hebt geen idee wat dit voor mensen betekent’

29 april ARNHEM - ‘Onze lieve camper was een blije camper. Helaas heeft afgelopen nacht iemand brand gesticht en is Willem total loss.’ De camper van Michel en Linda ten Bruin uit Arnhem was één van de vele auto’s die de afgelopen tijd in vlammen opging. ,,Degene die dit heeft gedaan heeft geen idee van wat het voor mensen betekent. Dit moet echt stoppen.”