Toeristen op de Veluwe gaan allemaal naar dezelfde plekken, spreiding is nodig om natuur te redden

9:57 ARNHEM - Het is een overbuurvrouw geweest, die in de nacht van zaterdag op zondag alarm heeft geslagen met betrekking tot een schietincident in de Driekoningenstraat. Zij belde de politie nadat ze in haar woning in het Arnhemse Spijkerkwartier kort achter elkaar twee schoten hoorde.