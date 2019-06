Toerit A50 bij Schaarsbergen afgesloten na ongeval

Ruud van Meijel vindt niet dat Toneel­groep Oostpool te veel subsidie krijgt: ‘Op een bloemkool zit ook subsidie’

11:38 ARNHEM - De Arnhemse Toneelgroep Oostpool is de eredivisie. Toneel op het allerhoogste niveau, zegt vertrekkend directeur Ruud van Meijel. Hij is trots op wat hij achterlaat, op de 70.000 bezoekers die Oostpool jaarlijks weet te trekken. Toch is hem een ding niet gelukt: Gelderland warm laten lopen voor Oostpool. Het theatergezelschap probeert al jaren om driekwart van het publiek Gelders te laten zijn. Dat lukt niet.