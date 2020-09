Toeslagenaffaire treft 282 Arnhemmers, maar wie zijn het?

Hulp bij problemen

Louwers zegt de informatie over Arnhemse gedupeerden voor de zomer te hebben ontvangen van de belastingdienst. De wethouder heeft toen gevraagd met haar te delen om welke huishoudens het gaat. Dat zou haar in de gelegenheid stellen om te onderzoeken of en zo ja met welke schulden mensen kampen en hoe ze kunnen worden geholpen om van de geldproblemen af te komen.

Volgens Louwers wil de belastingdienst de gegevens niet afstaan, omdat dit strijdig zou zijn met de volgens de wet vereiste bescherming van persoonsgegevens. ,,We hebben toen gekeken of in deze situatie wellicht een andere wettelijke grondslag geldt die het wel mogelijk maakt, maar dat bleek niet het geval.”

In de startblokken

De wethouder zegt dat met de belastingdienst is afgesproken dat ze bij de afhandeling van de dossiers van de gedupeerden gaat vragen of die meer financiële problemen hebben. Is dat het geval, dan is de volgende vraag of zij het op prijs stellen als ze voor hulp in contact worden gebracht met de gemeente. Volgens Louwers staat de schuldhulpverlening in de startblokken.