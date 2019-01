Toespraak en ballonnen tijdens stille tocht in Arnhem voor Bekiro

Zwerfafval­bri­ga­de Park Lingezegen laat nog even op zich wachten

7:00 ELST/BEMMEL - Een zwerfafvalbrigade voor het opruimen van afval in Park Lingezegen laat nog even op zich wachten. Het wachten is op vrijwilligers die de taken van de opgeheven gebruikersraad voor het park over neemt.