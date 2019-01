Ton werkt al een halve eeuw bij Burgers’ Zoo: ‘Trolleylijnen moesten ooit omhoog voor de giraffen’

Hannah Hoekstra speelt Emma, een actrice met een verslaving

7:44 ARNHEM - Hannah Hoekstra pelt alle lagen van de mens af voor haar rol als Emma, een actrice met een verslaving in People, Places & Things van Toneelgroep Oostpool. De voorstelling is vanaf 8 januari vijf dagen lang te zien in Huis Oostpool in Arnhem.