Tonnen aan vervuild ingezameld plastic bezorgen gemeente Arnhem hoofdbrekens

De cijfers zijn koren op de molen van de tegenstanders van het omgekeerd inzamelen en betalen per afvalzak aan restvuil. De jobstijding komt op een moment dat Arnhem dankzij die tegenstanders voorbereidingen treft voor een afvalreferendum op 17 maart. De bevolking kan dan ja of nee zeggen tegen het nieuwe systeem. Wethouder Duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) blijft vasthouden aan gescheiden inzamelen van pdb zoals dat vorig jaar juli is ingevoerd. Burgemeester en wethouders hopen met voorlichting aan de bevolking en afvalcoaches het tij te kunnen keren. Afvalscheiding achteraf, zoals enkele partijen voorstaan, is voor het college niet aan de orde. Een onderzoek waaruit zou blijken dat achteraf afval scheiden niet duurder hoeft te zijn dan nu, brengt daar geen verandering in.

‘Een serieus zorgpunt’

‘Een serieus zorgpunt’, noemt Bouwkamp de vervuiling van pdb in een brief aan de gemeenteraad. VVD-raadslid Rebin Maref, tegenstander van het huidige systeem, noemt het ‘schokkend’. Hij kon het eerst niet geloven toen hij de antwoorden las op zijn schriftelijke vragen naar de massa afgekeurd pdb.



,,We hebben nog een keer om bevestiging gevraagd. Het was nog erger dan we al vreesden. Het gaat om 283 ton afgekeurd pdb in juli vorig jaar, 212 ton in augustus en 254 ton in september. In dezelfde maanden in 2019, vóór de invoering van het nieuwe systeem, ging het om 39, 51 en 42 ton.”