Tonnie (77), ‘moeder van Arnhemse daklozen’ dreigt zelf op straat te worden gezet: ‘Bank wil me weg hebben’

Tonnie van den Herik schuifelt door de huiskamer van haar flat aan de Goeijenlaan, aan de rand van de Arnhemse wijk Geitenkamp. Haar gezondheid gaat achteruit. Een medisch korset moet de pijn bestrijden die ze ondervindt van versleten ruggenwervels. ,,Binnenkort moet ik in het ziekenhuis worden opgenomen.”



De 77-jarige Arnhemse vertelt over haar Indische vriendin en levenspartner Faika Shanta Huijsmans. Ze vertelt over haar verdriet. ,,We woonden hier heerlijk samen. Vorig jaar is ze overleden. Aan kanker, ze heeft verschrikkelijk geleden. We hadden samen een testament opgesteld waarin was geregeld dat ik bij overlijden van Shanta de woning zou erven. We hadden de afspraak al staan met de notaris, maar voordat die er was is Shanta overleden. Ze is in mijn armen gestorven. De notaris was uiteindelijk een kwartier te laat.”