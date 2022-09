Topjaar voor toerisme in Oosten, maar vooruitzichten zijn zorgelijk: ‘Kosten rijzen nu al de pan uit’

Marketing Garden: wanneer gaat herdenken over in puur commerci­eel gewin?

ARNHEM/OOSTERBEEK - Het Arnhemse modemerk Okimono verkoopt speciale Airborne-shirts, in de schappen bij de slijterij ligt Airborne-bier en in Oosterbeek stond afgelopen weekend een heuse Airborne-party op het programma. Het is weliswaar 78 jaar na dato, maar er lijkt meer aandacht dan ooit tevoren voor de Slag om Arnhem. Maar wanneer gaat herdenken over in plat vermaak of commercieel gewin?

