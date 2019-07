Topmodel Leonie is trots op nieuwe Miss Brenda en Ronnie Ruysdael laat zieke Job stralen

video Auto belandt in Rijn: duikers halen twee wagens uit het water

14:19 ARNHEM - Een blauwe Peugeot is vrijdagmorgen in de Rijn beland in Arnhem. In het voertuig was niemand aanwezig. Duikers van een gespecialiseerd duikbedrijf dachten snel beet te hebben toen ze de auto in het water gingen zoeken, maar haalden in eerste instantie een andere blauwe wagen uit de Rijn.