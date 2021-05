Topvioliste Cécile brengt een vleugje rock ’n roll in de klassieke muziek: ‘Wij zijn geen seksloze types’

Klassieke musici zijn helemaal niet zo saai als mensen denken. Dat is de boodschap van Cécile Huijnen, topvioliste en concertmeester bij Phion (voorheen Het Gelders Orkest). De columns die Huijnen schrijft voor onder meer Radio 4 verschenen onlangs in het boek Kak, waarin ze met zelfspot en humor vertelt over de wereld van de klassieke muziek.



Eén van de hoofdstukken in het boek heet ‘MeToo’. Waarom wilde u daar een hoofdstuk aan wijden?

,,Omdat dat actueel was toen ik het schreef. Er was toen net iets aan de hand met de chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Ik vind dat ik, als columnist over klassieke muziek, dat niet onbesproken kan laten.



We moeten er open over durven zijn, erkennen dat uit de hand gelopen machtsverhoudingen ook bij ons voorkomen. Ik vond het belangrijk om twee kanten te laten zien, en niet te snel te oordelen. Dat gebeurt te makkelijk, zowel over dader als slachtoffer.’’