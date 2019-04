Tot zeven maanden cel voor mishandeling Arnhemse badmeesters Klarenbeek

Tijdens die strafzaak ging het vooral om de vraag hoe ernstig de badmeesters waren mishandeld. De 22-jarige Dyarro E. bekende dat hij betrokken was bij de mishandeling. Hij bood zijn excuses aan de badmeesters aan en wil graag met hen in gesprek. Tegelijk was hij net als de andere drie verdachten van mening dat de mishandeling veel minder ernstig was dan beschreven in de media.