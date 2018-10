Totaal overdonderde David Brons overweegt extra concert Snollebollekes

Brons, bekend als organisator van festivals als Dreamfields en Emporium, wist dat hij iets goeds in handen had. Tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen en Koningsdag in Arnhem zette Snollebollekes de boel de laatste twee jaren immers volledig op de kop. Maar dat de feestact rond zanger/cabaretier Rob Kemps in no time GelreDome zou uitverkopen, overtrof ook Brons' stoutste verwachtingen.

Stunt

,,Dit is wel een stunt. Ik ben er gewoon een beetje stil van’’, reageert de oud-inwoner van Arnhem. ,,Snollebollekes kunnen we nu in één adem noemen met Justin Bieber, Lady Gaga en The Rolling Stones. Het enige verschil is dat je bij het laatste concert van The Stones in GelreDome na de melding van uitverkocht nog heel lang kaartjes kon kopen. Bij ons is echt alles op.’’



Een week geleden zinspeelde Brons nog op een vol speelveld en verder lege tribunes. ,,Dan hadden we 14.000 man binnen gehad en was ik dik tevreden geweest. Pas op vrijdag kreeg ik door dat we aan meer moesten denken dan alleen een vol speelveld. Vervolgens moest er snel worden geschakeld. Want Snollebollekes-bezoekers kun je niet vastpinnen op één specifiek tribunestoeltje. Die moeten kunnen feesten en springen.’’



De oplossing werd gevonden in dansdecks, die straks over de Oost- en West-tribunes heen worden gebouwd. Brons: ,,In verschillende hoogtes. Zodat je van het ene plateau op het andere kijkt en vanaf elk plateau uitzicht hebt over het veld. De bedoeling is dat elke bezoeker zich straks vrijelijk door het stadion kan bewegen. Van links naar rechts. Zoals in het bekendste nummer van Snollebollekes.’’