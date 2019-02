Totale verwarring rond adressen in Arnhem: ‘De gemeente vroeg of we dakloos zijn’

Op Marcel Daelmans’ brievenbus prijken vier adressen. Koningsweg 23 A-34, Radarweg 8 A t/m D, Radarpad 8 en Radarpad 22.



Tot eind vorig jaar stond hij ingeschreven op Koningsweg 23A. Daelmans werd toen gebeld door de gemeente. ,,Het gebouw dat daar stond was gesloopt, dus was het adres opgeheven. De gemeente vroeg: zijn jullie dakloos?”



Daelmans is intussen nog altijd bezig met zijn inschrijving bij de gemeente. Op Radarpad 8 lukte dat niet. Het huisnummer was veranderd in 22. ,,Maar net belde de gemeente weer”, vertelt hij. ,,We kunnen ons nog niet inschrijven op 22, want dat adres is nog niet actief in de basisregistratie.”