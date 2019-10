Trajectcontrole op Pleijroute half jaar later door softwareproblemen

Door de vertraging kan pas in april met testen worden begonnen, is de verwachting. Dat kost ongeveer een maand. Pas als alle tests geslaagd zijn, wordt het systeem in werking gesteld en zullen boetes worden uitgeschreven. ,,Maar voor het zover is, maken we dat nog uitgebreid bekend”, zegt een woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie.



De problemen op de N325 staan niet op zich. Ook op andere provinciale wegen in Nederland waar trajectcontrole wordt ingevoerd, zoals de N787 tussen Brummen en Eerbeek, loopt de invoering vertraging op. Voor de N-wegen wordt een nieuwe versie gebruikt van de apparaten die al boven rijkswegen hangen, maar de software daarvan werkt nog niet zoals zou moeten.



Voor het Openbaar Ministerie is de vertraging een tegenvaller. De trajectcontrole moet de verkeersveiligheid op bijvoorbeeld N325 en N787 bevorderen, waar vaak sneller wordt gereden dan de toegestane 80 kilometer per uur. Dat laat nu op zich wachten. ,,Dat is jammer. Maar kwaliteit gaat in dit geval boven snelheid”, zegt de woordvoerder.