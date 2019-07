Trajectcontrole op vernieuwde Pleijroute in Arnhem: ‘Wen er maar aan’

De camera’s van de trajectcontrole, die moeten bewaken dat er op de drukke weg niet harder wordt gereden dan 80 kilometer per uur, hangen al boven het nieuwe asfalt van de N325 (de weg werd woensdag weer open gesteld). Maar ze zijn nog niet in werking gesteld.



,,Dat gebeurt eerdaags”, zegt een woordvoerder van de provincie Gelderland, de wegbeheerder. Wanneer dat moment precies is, wordt niet bekend gemaakt. ,,Wen maar vast aan de trajectcontrole”, is het advies van de provincie Gelderland.



,,Als je je aan de aangegeven maximumsnelheid houdt, heb je er ook geen last van.” Met het opknappen van de rijbaan in westelijke richting, wordt ook daar trajectcontrole geplaatst, zegt de woordvoerder.