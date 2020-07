Trampoline voor kinderen in Arnhemse wijk Immerloo moet weg van gemeente: ‘Ik begrijp het niet’

video Kredietver­le­ner Qredits ontpopt zich als reddings­boei voor ondernemer in coronacri­sis

8:16 ARNHEM - Micokredietverstrekker Qredits ontpopt zich in deze tijd van coronacrisis als de reddingsboei voor kleine ondernemers. Met de financiering van de Mondmaskerfabriek in Arnhem werd dit jaar een belangrijke stap gezet in Gelderland. Qredits wil ook meer in actie komen voor ondernemers en gemeenten in de regio Arnhem. Er waren al ondernemersscholen in Renkum en Lingewaard.