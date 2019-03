Treinen zonder toilet worden getoetst door mensenrechtencollege

De zaak is aangespannen door Anne van de Koppel uit Arnhem en Reni de Boer uit Utrecht. Ze worden gesteund door Patiëntenfederatie Nederland, een samenwerkingsverband van meer dan tweehonderd patiëntenorganisaties.

De toiletactivisten beroepen zich op het recht om niet gediscrimineerd te worden vanwege een stoma, handicap of chronische ziekte. Iedereen heeft recht op toegankelijk openbaar vervoer, zeggen ze, maar vanwege hun blaasproblemen worden ze ongelijk behandeld. ,,Iedereen moet in het hele land kunnen reizen.”

Familiebezoek

Van de Koppel (29) heeft blaasproblemen waardoor ze vaker dan een ander naar het toilet moet. ,,De aandrang om te plassen kan heel plotseling opkomen”, vertelt ze. Omdat ze geen auto heeft, is ze afhankelijk van het openbaar vervoer. Sinds de blaasproblemen krijgt haar sociale leven een flinke klap te verduren. Reizen met de treinen van Arriva, Breng en Connexxion in de provincie Gelderland is niet te doen voor haar, omdat die geen toiletten aan boord hebben. ,,Ik kan niet meer naar familie in Amersfoort en vrienden in Doetinchem zie ik alleen nog als ze naar mij toe komen of als ik met iemand met de auto mee kan rijden.”

Dat er geen toiletten aan boord van de Gelderse treinen zijn, komt doordat het provinciebestuur dat niet nodig vindt en de aanwezigheid van toiletten niet als eis heeft gesteld aan de vervoerders. Greetje van Amstel uit Doesburg, die Van de Koppel en De Boer vertegenwoordigt, weet dat Gelderland een uitzondering in Nederland is. ,,In Friesland, Groningen en andere provincies waar Arriva rijdt, zijn er wel toiletten in de trein." Voor zover ze weet zijn er geen andere provincies waar toiletloze treinen rijden.

Wildplassen

Van Amstel baarde in 2017 opzien door te wildplassen in de boemel tussen Arnhem en Winterswijk, uit protest tegen een uitspraak van de rechter die vond dat vrouwen met hoge nood maar op een urinoir moeten plassen. Ze voert al jaren actie voor toiletten in de trein.