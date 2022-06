Treinmachinist in opleiding op Arnhem Centraal: ‘Meest dynamische kantoor van Nederland met iedere dag een nieuw uitzicht’

ik mis je ‘Elke dag mis ik de gezichten van mijn vader en moeder, als ik mij minder goed voel, kunnen ze mij niet troosten’

,,Vijf jaar was de oorlog in Syrië bezig toen ik vanuit Aleppo kon vluchten. Met mijn ouders en broer woonde ik in een stad die in die tijd door alle geweld bekend stond als de gevaarlijkste plek ter wereld. Ik studeerde rechten aan de universiteit van Aleppo. Wat de leukste tijd van mijn leven had moeten worden, werd de slechtste.

15:27