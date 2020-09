Treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen stil na aanrijding

Les van Vites ‘Vitesse gaat de Champions League in’

9 september ARNHEM - Vitesse zorgt voor een surprise in de eredivisie. De Arnhemse club gaat Europa in. ,,Na de eerste wedstrijd tegen RKC staan we bovenaan in de eredivisie”, voorspelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Dan wordt de competitie stilgelegd door corona en gaan wij meteen de Champions League in. Zo doen wij dat in Arnhem.”