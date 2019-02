Treinverkeer tussen Arnhem, Nijmegen en Tiel weer op gang na eerdere aanrijding

Raad van State stelt uitspraak over Energie­park Konings­pleij uit

10:19 ARNHEM/ WESTERVOORT - De Raad van State doet vandaag toch geen uitspraak in de zaak over de aanleg van Energiepark Koningspleij in Arnhem. Dat vonnis was maandag aangekondigd, maar is nu tot nader order uitgesteld. ,,Het was niet de goede uitspraak. De tekst moet worden aangepast”, zegt een woordvoerder van ’s lands hoogste bestuursrechter in Den Haag.