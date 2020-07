Treinverkeer van en naar Arnhem tot in de avondspits ontregeld door seinstoring

Sfeer onder Andeweg bij D66 in Arnhem leidt tot onenigheid

9:08 ARNHEM - Het rommelt in de Arnhemse afdeling van D66. Er is een strijd gaande over de partijcultuur. Een aantal opgestapte oud-bestuursleden noemt de sfeer intimiderend. Zij richten hun pijlen vooral op fractieleider Sabine Andeweg. Die laat weten zich niet in de kritiek te herkennen.