Treinverkeer vanuit Arnhem ligt plat: geen treinen naar Nijmegen en Elst

Arnhem blijft centrum voor betaalde seks: 250 seksaanbie­din­gen per dag

7:04 ARNHEM - De rosse buurt in Arnhem is al dertien jaar dicht, maar Arnhem is nog altijd dé prostitutiehoofdstad van Oost-Nederland. Dagelijks bieden zich er zo’n 250 mensen aan voor betaalde seks via advertentiesites. Een aantal dat raakt aan de hoogtijdagen van de Arnhemse Spijkerbuurt, toen er 240 ramen waren waarachter prostitutie werd aangeboden.