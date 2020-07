Treitervlogger KeizerEnzo uit Arnhem gaat neer: ‘Fijn dat die man me van mijn fiets sloeg’

Het begon nog zo vriendelijk, zijn fietstocht van Arnhem naar Oosterbeek. We zien het op de lange versie van zijn jongste video, te zien op Facebook. Eenmaal in het dorp passeert hij een man en groet hem. Vervolgens maakt de camera een vreemde carambole en ligt Remco op de grond.



Het resultaat: Een blogger vol blauwe plekken en een gehavende fiets. Aangifte vindt hij niet nodig: ,,Dat zit niet in mijn karakter.’’ Als het weer het toelaat, gaat Olde-Keizer (34) gewoon weer de straat op. ,,Maar wel lopend. Ik heb een lekke band en er zit een slag in mijn wiel.’’



De 34-jarige is een mooi voorbeeld van hoe iemand vanaf nul iets op kan bouwen op sociale media. KeizerEnzo doet dat met filmpjes vanaf de fiets in en rond de stad Arnhem. Hij probeert al fietsend hilarische gesprekjes aan te knopen met jan en alleman.