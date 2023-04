Trek in een snack: dit is het verschil tussen een snackbar en cafetaria

Konings­markt in Velp wordt steeds populair­der: ‘Vorig jaar 30.000 mensen, dit jaar nog meer’

Veel kraamhouders stonden donderdagochtend al vroeg op de steeds populairder wordende koningsmarkt in Velp. Om half tien, als de markt eigenlijk nog moet beginnen, loopt het al behoorlijk vol in de straten. ,,In de loop van de middag verwachten we nóg meer bezoekers”, zegt Gety Hengeveld van Stichting Velp voor Oranje.