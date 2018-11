‘Triest’ incident pepperspray bij Qlimax: ‘Je kunt niet alle bezoekers uitkleden’

Kees Gerritsen blikt nostal­gisch terug naar ‘het leven in Arnhem in de jaren 70'

11:25 ARNHEM - Voormalig programmadirecteur televisie van Veronica Kees Gerritsen is gek op alles wat met zijn vlegeljaren in Arnhem te maken heeft. Hij pakt flink uit met zijn tweede boek over een roerig tijdperk in de Gelderse hoofdstad: ‘Leven in Arnhem in de jaren 70’. Hij onthult: ,,Arnhemse meisjes wilden ze in die tijd niet op de televisie hebben.”