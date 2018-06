Trijntje Oosterhuis zingt op lustrumeditie van Bridge to Liberation Experience in Arnhem

Hij deed dat tijdens een drukbezochte bijeenkomst voor relaties en sponsors van B2LX in het nieuwe Vredesbolwerk in Utrecht. Hier is het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vFonds) gehuisvest. Het vFonds is een belangrijke geldschieter van B2LX. Ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhems was daarbij aanwezig.



Behalve Oosterhuis komen ook harpiste Lavinia Meijer, zanger Dwight Dissels en zangeres Davina Michelle naar Arnhem. Meijer speelt solo op haar instrument en samen met Het Gelders Orkest. Dissels, oud-deelnemer aan the Voice of Holland, speelde vorig jaar nog de rol van Jezus in het muzikaal-bijbels spektakel The Passion in Leeuwarden. 'Zwijg maar', is een van zijn liedjes waarmee op televisie optrad.