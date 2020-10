Trio Arnhemmers hoort cel- en werkstraf eisen voor drugsdealen en wapenbezit

LES VAN VITES ‘Maleise beren Burgers’ Zoo doen Bazoer en Tadic na’

30 september ARNHEM - Vitesse moet de wijze lessen van de topper tegen Ajax meenemen naar het duel met Heracles. Ondanks de nederlaag in de Arena is er reden tot optimisme in het Arnhemse kamp. ,,Maar de kansen afmaken, is wel een voorwaarde”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,We kunnen met een zege een topstart in de competitie noteren.”