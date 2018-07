Trucks mogelijk op vloeibaar biogas uit eigen provincie

Dit merken andere wijken in Arnhem van betaald parkeren in Spij­kerkwar­tier

7:01 ARNHEM - Nu in het Arnhemse Spijkerkwartier alleen nog betaald kan worden geparkeerd, neemt de parkeerdruk in omliggende gebieden toe. Met name in het Statenkwartier is het lastiger geworden om een parkeerplek bij de deur te vinden, zo ervaren bewoners.